Киев, , 17:44 — REGNUM В Киевской области Украины число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции приближается к критическим отметкам. Об этом 20 июня сообщил журналистам губернатор области Василий Володин.

«Показатель инцидентности в области в упор приблизился к критической отметке. Напомню, он должен составлять менее 12 (число новых случаев на 100 тыс. населения ―Ред.). Сегодня нас от него отделяют лишь 0,03%», ― заявил Володин.

Он подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе необходимо будет снова ужесточить карантинные меры.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что в целях контроля за соблюдением ограничительных мер в связи с пандемией в регионы Украины должно выезжать руководство министерства здравоохранения во главе с главным санитарным врачом страны.

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