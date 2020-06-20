Москва, , 17:27 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 25 авиарейсов. Об этом в субботу, 20 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 17:24 мск в аэропорту «Домодедово» были задержаны два рейса, еще 21 отменен; в аэропорту «Шереметьево» отменены два рейса; в аэропорту «Внуково» задержаны четыре рейса.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Напомним, 20 июня в сообщении Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) в соцсети Twitter говорилось, что из-за подтоплений в Москве, возникших в результате сильного ливня, перекрыли несколько дорог.

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