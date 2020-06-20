Подгорица, , 17:22 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории объявил данные анализа о маршрутах распространения коронавируса в стране. Напомним, что 2 июня страна объявила о конце эпидемии, так как там 28 дней не выявлялось новых случаев заражения.

Однако после открытия границ за неделю выявлен уже 31 зараженный, четверо госпитализированы.

Врачи установили, что 12 случаев заражения являются результатом посещения черногорскими гражданами футбольного матча в Белграде («Красная звезда» — «Партизан»).

14 жителей Рожае заболели от заразившегося, после поездки в Тутине (Сербия).

Происхождение еще трех случаев неизвестно, два выявили у транзитных водителей.