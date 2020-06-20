Москва, , 17:12 — REGNUM На юге Москвы в районе Бирюлево в субботу, 20 июня, выпал снег с градом. Соответствующее видео пользователей социальных сетей опубликовано в Telegram-канале «Приземлился в Бирюлево».

По наблюдениям очевидцев, солнечная погода резко сменяется дождем со снегом, временами начинается град, который сразу же тает.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей Москвы, что в субботу, 20 июня, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град. Температура воздуха +26… +28 °С.

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