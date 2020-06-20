Москва, , 17:01 — REGNUM Юлия Кузнецова с 2019 года является координатором волонтёрского корпуса Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В период пандемии Юлия Кузнецова присоединилась к всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ в роли территориального менеджера волонтеров двух административных округов города Москвы. Девушка учится на выпускном 4-м курсе Московского политехнического университета по направлению подготовки «Бизнес-информатика».

Координатор волонтёрского корпуса Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Юлия Кузнецова Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

27 июня Юлия примет участие во Всероссийском студенческом онлайн-выпускном, который проведет Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российский союз ректоров.

Об этом она рассказала в своей беседе с корреспондентом ИА РЕ.

Юлия, Ваше направление подготовки в университете мало связано с волонтерской деятельностью. Когда Вы поняли, что хотите связать свою жизнь с добровольчеством?

Через пару месяцев после начала учебы я решила начать заниматься внеучебной деятельностью. Больше всего меня привлекло волонтерство. Это та история, где ты можешь опробовать на себе различный функционал и не только посмотреть на само мероприятие, но и стать одним из соорганизаторов. Моя активная деятельность была отмечена, и уже переходя на второй курс, я стала сотрудником университета и руководила волонтерским центром. За 2,5 года работы под моим руководством было проведено более 200 мероприятий различного уровня. Благодаря этим мероприятиям у меня была возможность познакомиться со всеми факультетами своего университета, также мы занимались городскими и федеральными проектами, а также мировыми (Чемпионат мира по футболу 2018 в России, 45-ый мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году).

Как прошло Ваше знакомство с президентской платформой «Россия — страна возможностей»?

Каждый день я проводила в поиске новых мероприятий и именно так познакомилась с платформой «Россия — страна возможностей». Я была участником Всероссийских конкурсов «Студент года» и «Доброволец России», благодаря которому получила новые знания в той сфере, в которой работаю, участвовала в грантовом конкурсе молодёжных инициатив и получала грантовую поддержку на реализацию проектов, а также помогала в организации конкурса «Лидеры России». Но мне особенно близок всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия», где я являюсь являюсь куратором волонтерского корпуса. За время участия в конкурсе я увидела большое количество проектов неравнодушных людей, которые стараются сделать жизнь своих окружающих лучше.

Совсем скоро Вы получите диплом о высшем образовании. Поделитесь своими дальнейшими планами на жизнь.

Именно внеучебная деятельность помогла мне найти себя, сейчас я работаю ведущим специалистом в ГБУ города Москвы «Мосволонтер» и усердно готовлюсь к защите выпускной квалификационной работы. Планирую в этом году поступать дальше в магистратуру, но уже по другому профилю, который сейчас близок к моей работе.

Совмещение получения образования в техническом вузе и активной внеучебной деятельности — задача не из легких. Какие были сложности на Вашем пути, какие моменты заполнились ярче всего?

Моя студенческая жизнь была прекрасна. Я никогда не стояла перед выбором между учебой и работой — удавалось совмещать всё вместе и получать гораздо больше знаний за это время. А последний семестр мне запомнится особенно, ведь мы перешли на дистанционное обучение, и в это же время началась акция #МЫВМЕСТЕ, которую я не могла обойти стороной и была территориальным менеджером волонтеров двух административных округов города Москвы. За время акции в округах, курируемых мной, было выполнено более 3000 заявок. Мы помогаем доставлять заявителям продукты, медикаменты и средства первойнеобходимости. За время работы в акции #МЫВМЕСТЕ, я поняла, что важнее всего на свете это человеческое участие в твоей жизни и сопереживание чужой беде.