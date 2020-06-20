Москва, , 16:45 — REGNUM Участники XVII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — защитили свои проекты, представленные в номинации «Моя гостеприимная Россия».

Эксперты конкурса «Моя страна — моя Россия» определили 7 победителей номинации.

Мария Березина из Вологодской области представила свой проект, направленный на формирование «зелёного» бренда своего региона.

из Вологодской области представила свой проект, направленный на формирование «зелёного» бренда своего региона. Елена Глушкова из Республики Марий Эл предложила инициативу создания летнего тематического лагеря, посвященного истории культуры финно-угорских народов.

из Республики Марий Эл предложила инициативу создания летнего тематического лагеря, посвященного истории культуры финно-угорских народов. Юлиана Жагапарова из Курской области представила проект комплексной туристско-экскурсионной программы инклюзивного туризма для детей из числа социально незащищенных категорий населения Курской области.

из Курской области представила проект комплексной туристско-экскурсионной программы инклюзивного туризма для детей из числа социально незащищенных категорий населения Курской области. Олег Отроков из Ростовской области предложил идею разработки туристического маршрута и ежегодного фестиваля экологического туризма на территории родного региона.

из Ростовской области предложил идею разработки туристического маршрута и ежегодного фестиваля экологического туризма на территории родного региона. Эрика Федько из Владимирской области представила анимационную программу, направленную на популяризацию народных художественных промыслов России среди школьников и студентов.

из Владимирской области представила анимационную программу, направленную на популяризацию народных художественных промыслов России среди школьников и студентов. Вячеслав Червяков из Липецкой области представил программу для детей с ограниченными возможностями здоровья, направленную на улучшения их психофизического здоровья и социальной адаптации с помощью освоения ремёсел народов России.

из Липецкой области представил программу для детей с ограниченными возможностями здоровья, направленную на улучшения их психофизического здоровья и социальной адаптации с помощью освоения ремёсел народов России. Никита Шульгин из Ставропольского края представил проект ежегодного фестиваля современной культуры Кавказа.

Сегодня названы имена авторов лучших проектов, однако распределение призовых мест станет известно позже. Традиционные медали и специальные призы партнеров номинации будут вручены победителям на общей торжественной церемонии награждения, которая, предварительно, состоится осенью этого года.

По словам руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антона Серикова, в современных обстоятельствах во всем мире внутренний туризм обретает новые значения и масштабы: «Уже сегодня участники конкурса «Моя страна — моя Россия» предлагают готовые решения развития туризма в самых разных уголках нашей страны. Здорово, что практически все проекты практико-ориентированы и готовы к запуску в ближайшее время. Важно, что организаторы конкурса активно привлекают экспертов из отрасли, повышая статус и авторитет оценочных мероприятий. Проекты платформы «Россия — страна возможностей» готовы объединяться, делиться опытом и знаниями, создавая новые общественно значимые масштабные инициативы. Сегодня мы наблюдаем коллаборацию с проектом «Мастера гостеприимства». Уверен, что это взаимодействие станет отличным подспорьем в реализации инициатив победителей, а наставники и практики из нашего профильного конкурса индустрии гостеприимства продолжат кураторство понравившихся им проектов после окончания защиты».

Руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова отметила, что в нынешнем сезоне номинация «Моя гостеприимная Россия» стала одной из самых масштабных: «Несмотря на то, что заявочная кампания конкурса проходила до периода самоизоляции, номинация «Моя гостеприимная Россия» показала большую заинтересованность граждан в вопросах внутреннего туризма: 3938 конкурсантов захотели рассказать о своём регионе, поделиться богатствами природы и историей своего родного края со всей Россией. В финале конкурса эту возможность получили 30 конкурсантов из 21 региона страны. Надеемся, что в следующем, 18 сезоне, стартующем уже в конце года, таких инициатив станет еще больше».

«Ключевым фактором в развитии туризма и гостеприимства всегда были и остаются кадры. Количество участников в номинации «Моя гостеприимная Россия» и качество работ только подтверждают это. В современных условиях для молодежи очень важно участвовать в профессиональных конкурсах, которые открывают огромные возможности для самореализации, для карьерного развития и профессионального роста. Считаю важным поддержку со стороны профессиональных сообществ, бизнес сообществ и государства в развитии конкурса, который позволяет реализовать тот кадровый потенциал, которым, безусловно, обладает наша страна», — рассказал Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства при Национальном совете при Президенте Российской Федерации Игорь Бухаров.

«Для Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства большая честь стать партнером номинации «Моя гостеприимная Россия», потому что развитие сферы гостеприимства и внутреннего туризма в России является главной задачей нашего Союза. Нас с вами объединяют общие цели и общие взгляды. Мы вместе — «Моя страна — моя Россия» и ОСИГ — вкладываем душу и силы в то, чтобы популяризировать и развивать внутренний туризм, создавать позитивный имидж России как привлекательного направления для отдыха. И гостеприимство для нас — ключевой фактор такого развития, залог успеха. Для победителей номинации «Моя гостеприимная Россия» мы приготовили специальные подарки. Трое победителей конкурса пройдут стажировку в крупнейшем в России санаторно-курортном комплексе уровня 5* Mriya Resort & Spa. Удачи всем конкурсантам!», — сообщил президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.

Светлана Дусенко, координатор номинации «Моя гостеприимная Россия», доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой Туризма и гостиничного дела Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, отметила важность участия в оценке конкурсных проектов международных специалистов: «В этом году с нами эксперты из Латвии и Казахстана. Считаю это важным, так как индустрия гостеприимства значительно зависит от международных стандартов и практик».

Также в открытии мероприятия приняли участие директор Департамента по молодежной политике Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис Аширов и советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Наталья Осипова.

В XVII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» у конкурсантов появилась уникальная возможность получить грант на реализацию своей инициативы в рамках грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.

Список участников очного тура размещен на сайте www.moyastrana.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».