Москва, 20 июня 2020, 16:45 — REGNUM Участники XVII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — защитили свои проекты, представленные в номинации «Моя гостеприимная Россия».
Эксперты конкурса «Моя страна — моя Россия» определили 7 победителей номинации.
- Мария Березина из Вологодской области представила свой проект, направленный на формирование «зелёного» бренда своего региона.
- Елена Глушкова из Республики Марий Эл предложила инициативу создания летнего тематического лагеря, посвященного истории культуры финно-угорских народов.
- Юлиана Жагапарова из Курской области представила проект комплексной туристско-экскурсионной программы инклюзивного туризма для детей из числа социально незащищенных категорий населения Курской области.
- Олег Отроков из Ростовской области предложил идею разработки туристического маршрута и ежегодного фестиваля экологического туризма на территории родного региона.
- Эрика Федько из Владимирской области представила анимационную программу, направленную на популяризацию народных художественных промыслов России среди школьников и студентов.
- Вячеслав Червяков из Липецкой области представил программу для детей с ограниченными возможностями здоровья, направленную на улучшения их психофизического здоровья и социальной адаптации с помощью освоения ремёсел народов России.
- Никита Шульгин из Ставропольского края представил проект ежегодного фестиваля современной культуры Кавказа.
Сегодня названы имена авторов лучших проектов, однако распределение призовых мест станет известно позже. Традиционные медали и специальные призы партнеров номинации будут вручены победителям на общей торжественной церемонии награждения, которая, предварительно, состоится осенью этого года.
По словам руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антона Серикова, в современных обстоятельствах во всем мире внутренний туризм обретает новые значения и масштабы: «Уже сегодня участники конкурса «Моя страна — моя Россия» предлагают готовые решения развития туризма в самых разных уголках нашей страны. Здорово, что практически все проекты практико-ориентированы и готовы к запуску в ближайшее время. Важно, что организаторы конкурса активно привлекают экспертов из отрасли, повышая статус и авторитет оценочных мероприятий. Проекты платформы «Россия — страна возможностей» готовы объединяться, делиться опытом и знаниями, создавая новые общественно значимые масштабные инициативы. Сегодня мы наблюдаем коллаборацию с проектом «Мастера гостеприимства». Уверен, что это взаимодействие станет отличным подспорьем в реализации инициатив победителей, а наставники и практики из нашего профильного конкурса индустрии гостеприимства продолжат кураторство понравившихся им проектов после окончания защиты».
Руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова отметила, что в нынешнем сезоне номинация «Моя гостеприимная Россия» стала одной из самых масштабных: «Несмотря на то, что заявочная кампания конкурса проходила до периода самоизоляции, номинация «Моя гостеприимная Россия» показала большую заинтересованность граждан в вопросах внутреннего туризма: 3938 конкурсантов захотели рассказать о своём регионе, поделиться богатствами природы и историей своего родного края со всей Россией. В финале конкурса эту возможность получили 30 конкурсантов из 21 региона страны. Надеемся, что в следующем, 18 сезоне, стартующем уже в конце года, таких инициатив станет еще больше».
Светлана Дусенко, координатор номинации «Моя гостеприимная Россия», доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой Туризма и гостиничного дела Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, отметила важность участия в оценке конкурсных проектов международных специалистов: «В этом году с нами эксперты из Латвии и Казахстана. Считаю это важным, так как индустрия гостеприимства значительно зависит от международных стандартов и практик».
Также в открытии мероприятия приняли участие директор Департамента по молодежной политике Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис Аширов и советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Наталья Осипова.
В XVII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» у конкурсантов появилась уникальная возможность получить грант на реализацию своей инициативы в рамках грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.
Список участников очного тура размещен на сайте www.moyastrana.ru.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».