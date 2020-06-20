Москва, , 16:42 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал свое мнение относительно вероятности второй волны коронавируса в стране. Об этом 20 июня он сообщил в эфире Первого канала.

«Что касается второй волны, доподлинно никто не знает, будет ли эта вторая волна, насколько она вероятна», — отметил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что от этого явления никто не застрахован, но в настоящий момент в России складывается благоприятная ситуация в этом вопросе.

Напомним, ранее, в мае 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вторая волна распространения коронавирусной инфекции может прийтись на осень, совпав с периодом заболеваемости ОРВИ.