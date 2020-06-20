Москва, , 16:12 — REGNUM Начал работу новый состав Общественной палаты Российской Федерации, в котором произошли значительне изменения. В том числе в него вошли приглашенные в полуфинал участники Конкурса «Лидеры России. Политика», одного из проектов Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В седьмой состав Общественной палаты РФ вошли 18 приглашенных в полуфинал Конкурса участников: шестеро были приглашены Президентом РФ, остальные 12 вошли в Палату от общероссийских общественных объединений и других некоммерческих организаций.

В предыдущий состав Общественной палаты РФ входили 10 участников Конкурса «Лидеры России. Политика». Это Максим Григорьев, Юлия Зимова, Артем Кирьянов, Михаил Киселев, Андрей Максимов, Александр Малькевич, Артем Метелев, Юлия Оглоблина, Светлана Разворотнева и Сергей Рыбальченко.

В ходе первого пленарного заседания многие из них получили ответственные позиции внутри структуры Палаты. В частности, Юлия Оглоблина возглавила Комиссию по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, Сергей Рыбальченко — Комиссию по вопросам семейно-демографической политики и защите традиционных семейных ценностей, а Максим Григорьев — Комиссию по территориальному развитию и местному самоуправлению.

Артем Кирьянов в новом составе Общественной палаты стал первым заместителем председателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, а также заместителем руководителя Межкомиссионной рабочей группы по работе с обращениями граждан и общественным проверкам, Александр Малькевич — первым заместителем председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Артем Метелев занял позицию первого заместителя председателя Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, а Светлана Разворотнева — первого заместителя председателя Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению.

Трое из тех участников Конкурса, которые впервые вошли в состав Общественной палаты, сразу получили ответственные позиции. Так, Андрей Белоглазов стал первым заместителем председателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, Евгений Нифантьев — первым заместителем председателя Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, а Олег Сирота — первым заместителем председателя Комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Еще пятеро новых членов Общественной палаты РФ из числа конкурсантов проекта «Лидеры России. Политика» также будут рассматриваться на позиции заместителей председателей комиссий Общественной палаты.

Приводим список участников Конкурса, вошедших в Общественную палату РФ:

Белоглазов Андрей Сергеевич , председатель Общественной палаты Хабаровского края, член Центрального штаба «Бессмертного полка России»;

, председатель Общественной палаты Хабаровского края, член Центрального штаба «Бессмертного полка России»; Волынец Ирина Владимировна , журналист, общественный деятель, председатель межрегионального общественного движения «Национальный Родительский Комитет»;

, журналист, общественный деятель, председатель межрегионального общественного движения «Национальный Родительский Комитет»; Григорьев Максим Сергеевич , директор некоммерческого фонда Исследования проблем демократии;

, директор некоммерческого фонда Исследования проблем демократии; Данюк Никита Сергеевич , заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН;

, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН; Зимова Юлия Константиновна , руководитель МОО «НАШИ ДЕТИ»;

, руководитель МОО «НАШИ ДЕТИ»; Кирьянов Артем Юрьевич , председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры»;

, председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры»; Киселев Михаил Сергеевич , руководитель Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», член Центрального штаба ОНФ;

, руководитель Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», член Центрального штаба ОНФ; Козеев Евгений Викторович , президент Всероссийского студенческого корпуса спасателей, советник ректората Российского Технологического Университета МИРЭА, член Общественной палаты города Москвы;

, президент Всероссийского студенческого корпуса спасателей, советник ректората Российского Технологического Университета МИРЭА, член Общественной палаты города Москвы; Красноруцкий Павел Павлович , председатель Российского союза молодежи;

, председатель Российского союза молодежи; Лянге Маргарита Арвитовна , президент МОО «Гильдия межэтнической журналистики»;

, президент МОО «Гильдия межэтнической журналистики»; Максимов Андрей Николаевич , председатель комиссии по местному самоуправлению Общественной палаты РФ (с 2017 года);

, председатель комиссии по местному самоуправлению Общественной палаты РФ (с 2017 года); Малькевич Александр Александрович , президент Фонда защиты национальных ценностей;

, президент Фонда защиты национальных ценностей; Метелев Артем Павлович , председатель Совета Ассоциации волонтерских центров;

, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров; Нифантьев Евгений Олегович , генеральный директор ООО «Сеть социальных аптек «Столички»;

, генеральный директор ООО «Сеть социальных аптек «Столички»; Оглоблина Юлия Васильевна , председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи»;

, председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи»; Разворотнева Светлана Викторовна , исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль»;

, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль»; Рыбальченко Сергей Игоревич , генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы»;

, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы»; Сирота Олег Александрович, основатель проекта «Русский пармезан».

В седьмой состав Общественной палаты РФ вошли 40 членов Палаты, утвержденных указом Президента РФ, 84 члена Палаты, которые были избраны региональными общественными палатами, и 43 члена Палаты от общероссийских общественных объединений и других некоммерческих организаций. В таком составе членам Общественной палаты предстоит работать до 2023 года.

Как ранее сообщало ИА РЕ, 25 февраля был впервые запущен Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс реализуется по поручению Президента Российской Федерации и направлен на выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. На него зарегистрировались почти 34 тысячи участников, по итогам дистанционного этапа отбора в полуфинал проекта получили приглашение 544 конкурсанта.