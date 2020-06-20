Москва, , 16:10 — REGNUM Военный специалист Владислав Шурыгин заявил, что в случае конфликта между Россией и США последние могут нанести удар через Северный полюс. Об этом 20 июня сообщает «Известия».

"США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс», — подчеркнул эксперт.

Таким образом Шурыгин прокомментировал возросшее число полетов американской авиации в указанном регионе.

По мнению аналитика, вероятный удар со стороны США будет нанесет крылатыми ракетами, выпущенными стратегическими бомбардировщиками.

Тем не менее, Шурыгин убежден, что российские летчики смогут дать достойный ответ потенциальному противнику, соответствующие учение уже не раз проводились в северных широтах страны.