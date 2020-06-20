20 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Говорить о духовных ценностях будет трудно без разговора об особенностях и основных направлениях церковно-государственных отношений. Православный, подлинно миссионерский и глубоко державный вектор развития этих отношений был задан патриархом Московским и всея Руси Кириллом при его избрании предстоятелем Русской православной церкви.

Игорь Пашменов, Дмитрий Пахомов, , 16:06 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

На днях в «Российской газете» с публикацией «Нужны ли России «универсальные» ценности?» выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Среди прочего он говорил об особой опасности попыток геополитических противников нашей страны разделить ее по конфессиональному признаку, подорвать традиционные духовные ценности российского народа.

«Ценности нашего многонационального, многоконфессионального общества подлежат защите от агрессивного продвижения ценностей неолиберального толка, которые во многом противоречат самой сути нашего миропонимания и активно насаждаются нашими геополитическими оппонентами в борьбе за влияние на развитие цивилизации и свое доминирование в мире, — отметил Патрушев. — Мы видим, что они по-прежнему стремятся разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов, принизить значение традиционных духовно-нравственных ориентиров как основы культурного, духовного, политического и в конечном итоге государственного суверенитета».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев Kremlin.ru

Говорить о духовных ценностях будет трудно без разговора об особенностях и основных направлениях церковно-государственных отношений. Православный, подлинно миссионерский и глубоко державный вектор развития этих отношений был задан патриархом Московским и всея Руси Кириллом при его избрании предстоятелем Русской православной церкви. Сегодня он подвергается нападкам как отдельных лиц, так и антигосударственных элементов и иностранных спецслужб. Сам факт соработничества Церкви и государства в деле укрепления Великой России рядом политиков и политиканов ставится под сомнение, а люди, продвигающие в жизнь такое сотрудничество, шельмуются и дискредитируются. Деструктивные, антироссийские и антигосударственные силы не оставляют попыток вбить клин между Русской церковью и государством.

Их задача — сделать Русскую церковь аморфным, чуждым для страны и ее народа образованием. С тем, чтобы впоследствии втянуть ее в либерально-космополитическую парадигму. Совсем не случайно несколько лет назад некоторыми прозападными политологами высказывались предложения превратить Русскую церковь в некую «конфедерацию приходов». Сейчас эти идеи, казавшиеся тогда бредовыми и невозможными, усиленно претворяются в жизнь. Грязная ложь, очернительство, шутки и издевательства над Русской церковью и ее священнослужителями, как будто копирующие тексты Союза воинствующих безбожников, упорно продвигаются через либеральные СМИ и даже через некоторых псевдопровластных пропагандистов, орудующих в телеграм-каналах.

Говоря о церковно-государственных отношениях, святейший патриарх Кирилл отмечал: «Священное Писание утверждает абсолютную необходимость института гражданской власти в пораженном грехом мире. Цитирую апостола Павла: «Противящийся власти противится Божиему установлению» (Рим. 13: 2). Силы зла, увы, реальны, и чтобы люди могли жить мирно, трудиться, растить детей, необходимо государство, которое будет сдерживать зло, в том числе и силой. Мы видим, что там, где государство исчезает или ослабевает настолько, что уже не может исполнять свои функции, в обществе водворяется хаос» (из выступления на конференции «От Древней Руси к Российской Федерации — история российской государственности» в МГУ, 28 сентября 2012 года).

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

Патриарх Кирилл говорил о том, что Церковь не сращивается с государством. Но она, Церковь, осуществляет свое божественное служение для чад своего возлюбленного отечества, конкретных граждан. Поэтому Церковь не должна стоять в стороне от проблем общества, превращаться в некое культурно-этнографическое гетто. Ведь глобалистские антироссийские силы именно этого и добиваются. Их подлинная цель — уничтожение православия путем его маргинализации. Наша страна многонациональна и многоконфессиональна. Особую остроту ситуации придает факт нападок темных антироссийских сил, в том числе, к огромнейшему сожалению, есть такие и среди отдельных православных, на православно-мусульманское сотрудничество и взаимодействие в рамках миротворчества, углубление межнационального и межрелигиозного сотрудничества на благо сплочение граждан нашей страны. Между тем, Россия — это еще и крупнейшая мусульманская страна, имеющая огромный вес в исламском мире.

Недоброжелатели России стараются разделить ее именно по конфессиональному принципу. С одной стороны, они поощряют откровенных экстремистов и террористов. С другой стороны, выносят с помощью провокаторов от «имени православных» в публичное поле оскорбительные для мусульман высказывания. Не так давно доводилось слышать от одного псевдоправославного проповедника и лжемиссионера заявления, что мусульмане — «неверные», «враги» и «последователи ложного пророка» (цитируем дословно). Со всем этим тоже предстоит бороться нам, православным державникам и патриотам. Укрепление России, глубокого межнационального и межрелигиозного согласия в стране, упрочение теснейших связей с гражданским обществом и всемерная поддержка позиции нашего национального лидера, президента России Владимира — вот задача из задач. Это наше кредо. Пока едины — мы непобедимы.

Об авторах:

Дмитрий Пахомов — директор Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд христианская солидарность»

Протоиерей Игорь Пашменов — настоятель храма в честь Рождества Христова села Арбузовка Цильнинского района Ульяновской области