Москва, , 16:03 — REGNUM Информационное агентство REGNUM накануне Дня памяти и скорби, в воскресенье, 21 июня, с 12 до 20 часов по московскому времени повторит вещание «Писем с фронта» над центром Москвы.

Напомним, специальный проект, подготовленный ИА REGNUM к 75-летию Великой Победы, «Письма с фронта» — это 75 писем, фрагменты личных судеб, которые стали частью настоящего и будущего большой страны. Письма собраны, оцифрованы и расшифрованы сотрудниками ИА REGNUM и волонтерами движения «Суть времени».

Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к проекту присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети сотрудников агентства.

Читайте подробнее: 75 судеб. Проект «Письма с фронта»

В дни празднования Великой Победы сквозное вещание «Писем с фронта» началось сразу после полуночи по московскому времени 1 мая и продлилось до праздничного салюта в 22:00 9 мая.

«За каждым письмом слышится судьба и личное дыхание маленького мира семьи, совокупности граждан большой и единой по настроению страны: смерть или победа. Все они разные, эти солдаты, у каждого своя участь, и довоенная, и окопная», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Международной ассоциации искусствоведов (АИС) Елена Чурилова (Санкт-Петербург).

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Великая Отечественная война — одно из ключевых событий в истории человечества и, наверное, главное событие в истории нашего народа. СССР не просто остановил нацистскую Германию, поддержанную силами почти всей Европы и угрозой Японии. Наш советский народ, переживший полноценный геноцид, остановил строительство нового, извращённого мира, в котором человечество было бы разделено на полноценных и второсортных, а новое рабовладение — теперь уже расовое — стало бы нормой жизни.

Нацизм и фашизм не были искоренены окончательно, но День Победы 9 мая 1945 года всё ещё не даёт им восстать в своём откровенном обличье.

Слушайте «Письма с фронта»: Я видел фашиста в звериной шкуре. Радио REGNUM

Эта война не стала последней, но её трагический опыт всегда служит моментом истины для всех нас.

Слушайте «Письма с фронта»: Мы стоим во дворе, напряжённо всматриваемся в небо. Радио REGNUM

Священная память о той войне служит ясным напоминанием о возмездии для любого внешнего врага нашего народа и основой исторического единства для ныне расколотых народов СССР.

Слушайте «Письма с фронта»: Пройдёт время, люди залечат раны. Радио REGNUM

Партнер вещания — Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство»

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