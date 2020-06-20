Тюмень, , 15:50 — REGNUM Тюменцы для отдыха на российских курортах должны приготовить три справки. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Директор одного из туристических агентств Тюменской области сообщила изданию, что с 1 июля 2020 года курорты Краснодарского края, Алтая и Крыма готовы принять туристов. Но нужно помнить, что санатории принимают клиентов только в том случае, если у него есть три справки. Первая — это курортная карта с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая — об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. Третья справка — об санэпидокружении.

По оценке туроператора, стоимость тура в хороший санаторий Сочи, к примеру, на двух человек в период с 1 по 12 июля составит более 100 тысяч рублей при условии вылета прямым рейсом из Тюмени.