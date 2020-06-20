Миннеаполис, США, , 15:43 — REGNUM Заявку на регистрацию товарного знака «The George Floyd Foundation» («Фонд Джорджа Флойда») подала семья погибшего при задержании полицией чернокожего Джорджа Флойда в США.

В случае, если заявка будет одобрены, родственники Флойда смогут монетизировать его имя, продавая товары под этим брендом. Кроме того, семья намеревается издать приложение для телефонов «The George Floyd Foundation». Предполагается, что в приложении можно будет посмотреть документальный фильм о Флойде и здесь будут доступны документы и PDF-файлы с информацией о реформе полиции.

Отмечается, что семья намерена использовать товарный знак для поддержки семей, пострадавших от жестокости полиции. На идею о регистрации торгового знака семью натолкнул некий Мунемо Мушонг, подавший заявку на регистрацию товарного знака «Флойд» для использования в голливудских проектах. При этом Мишонг не имеет отношения к семье Флойда.

Напомним, гибель чернокожего мужчины Джорджа Флойда при задержании его полицией вызвала волну акций протеста против расизма и жестокости полиции сначала в США, затем и во всём мире. Девизом движения стал лозунг «Black Lives Matter» («Жизни чёрных имеют значение»).

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