Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Конспирологическое движение QAnon, представляющее президента США Дональда Трампа как спасителя Америки, в настоящее время быстро увеличивается в стране. С таким утверждением 20 июня выступает автор Адриенна Ла Франс, ее материал опубликован австралийским изданием Financial Review.

По данным автора, QAnon из конспирологической теории о разоблачении Трампом международной схемы сексуальной эксплуатации маленьких детей становится сообществом в поддержку действующего президента США.

Также она утверждает, что знак движения появился на митинге в поддержку нынешнего американского президента и что верующие страны уже утверждают, что президент США победит темные силы, которые в настоящее время контролируют страну.

При этом Ла Франс отмечает, что она понимает, что все это звучит безумно, однако приверженцем данного движения это все равно, так как они знают, что «небольшая группа манипуляторов (имеются ввиду т.н. неоконы — ред.), действуют в тени и дергают за ниточки планету».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что две статуи, установленные у монумента Конфедерации, снесли протестующие против расизма в городе Роли, центре американского штата Северная Каролина.