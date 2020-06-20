Москва, , 15:18 — REGNUM Масштаб тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции членов избирательных комиссий, которые будут задействованы на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. Об этом сообщила на заседании Центральной избирательной комиссии ее председатель Элла Памфилова.

Она напомнила, что ранее ЦИК и Роспотребнадзор в качестве одной из мер безопасности при проведении голосования предлагали максимальное тестирование членов комиссии и наблюдателей, в мае были выпущены соответствующие рекомендации. В связи с последующим изменением ситуации, которая, впрочем, «в регионах очень разная», рекомендации были откорректированы, 15 июня они были направлены в субъекты РФ, уточнила глава ЦИК.

«Мы от своих обещаний и намерений не отказываемся, просто считаем, что это тестирование надо делать по согласованию с местными санитарно-эпидемиологической службами, исходя из ситуации», — пояснила Элла Памфилова.

В этой связи, по ее словам, «в целом ряде регионов такое тестирование предусмотрено полностью, стопроцентное». В частности, уточнила глава комиссии, речь идет о Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Алтайском крае, Чувашии, Забайкальском крае.

При этом она оговорилась, что тестирование будет добровольным для членов избиркомов. «Конечно, это дело добровольное, если кто-то откажется, мы его заставлять не будем», — заверила Элла Памфилова.

Кроме того, добавила она, в ряде регионов предусмотрено тестирование «только членов избиркомов старше 60−65 лет».

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