Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM В Екатеринбурге на площади 1905 года 20 июня состоялась генеральная репетиция парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Открыла репетицию театрализованная реконструкция под названием «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы». По центру столицы Урала проехали 11 грузовых машин с платформами-сценами, с артистами в военной форме, а также с оружием времён Великой Отечественной. Затем под марши в исполнении сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона по площади прошли более двух тысяч человек. Среди них рота барабанщиков суворовского военного училища, знаменосцы с копиями штандартов фронтов, подразделения в форме времён войны, сводный женский взвод почётного караула и другие.

Также проехало больше 100 единиц исторической и современной военной техники, среди которых артиллерийские установки «Малка», танки Т-72Б3М и Т-80 и другие. А затем над Екатеринбургом пролетели 23 вертолёта и самолёта. Закончилась репетиция плац-концертом сводного оркестра гарнизона и роты почётного караула ЦВО.