Анкара, 20 июня 2020, 15:34 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 113 кг героина. Об этом 20 июня сообщает Anadolu Ajansi.
Спецоперация прошла в провинции Ван, расположенной на востоке страны. Запрещенные наркотические препараты были изъяты в транспортном центре местной компании.
Силовики использовали специально обученных собак, которые и помогли найти наркотики.
В ходе спецоперации были задержаны три человека, им вскоре будет предъявлено обвинения в незаконном обороте наркотиков.