Анкара, 20 июня 2020, 15:34 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 113 кг героина. Об этом 20 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла в провинции Ван, расположенной на востоке страны. Запрещенные наркотические препараты были изъяты в транспортном центре местной компании.

Силовики использовали специально обученных собак, которые и помогли найти наркотики.

В ходе спецоперации были задержаны три человека, им вскоре будет предъявлено обвинения в незаконном обороте наркотиков.