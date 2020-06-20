Тюмень, , 15:02 — REGNUM Главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской области Наталья Шень сообщила президенту России Владимиру Путину о чудесах, с которыми столкнулась во время лечения «ковидных» пациентов. Встреча российских врачей с главой государства состоялась в режиме видеоконференцсвязи 20 июня.

Наталья Шень доложила главе государства о работе инфекционного госпиталя, развернувшегося на базе областной клинической больницы №1 в Тюмени. Реанимационные отделения пока работают напряжённо.

«Все знают что Тюмень фактически первая взяла на себя в стране коронавирусный удар. Здесь был открыт первый обсерватор. Мы приняли людей из китайского города Ухань. И первый реанимационный пациент тоже оказался у нас. Нам пришлось непросто. Мы тогда не имели хорошей научной базы своей собственной, для того, чтобы понимать, с чем имеем дело. Использовали собственный опыт, а также публикации китайских коллег. Федеральный консультативный центр и Минздрав РФ нас поддержали методически. И первый пациент на искусственной вентиляции лёгких у нас выздоровел. Он пережил два септических шока. Я помню, как держала его ледяную руку, когда его температура тела была 41 градус. Когда он выздоровевшим уходил домой — это чудо. И чудо, конечно, наши врачи, которые работают с коронавирусом. Они проявили свои самые лучшие качества. Я верю в своих коллег, и в своих больных, которые будут нас вдохновлять и поправляться», — сообщила Владимиру Путину главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской области Наталья Шень.