Бамако, 20 июня 2020, 15:32 — REGNUM В Мали на улицы столицы государства, города Бамако вышли протестующие с требованием отставки президента Ибрагима Кейта. Об этом 20 июня сообщает Al Jazeera.
Манифестанты вышли протестовать по призыву религиозного лидера Махмуда Дико, ставшего популярным на фоне волнений в государстве.
Напомним, ситуация в Мали остается напряженной в связи с деятельностью террористических группировок. От рук бандитов с 2016 года погибли тысячи человек, сот тысяч вынуждены были покинуть свои дома.
Неспособность правительства страны решить указанную проблема, а также ухудшающуюся социальную ситуацию, увеличивает протестный потенциал среди населения.