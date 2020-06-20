Тюмень, , 14:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора и врачей тюменской области за первый опыт в стране в борьбе с коронавирусной инфекцией, за создание первого в россии обсерватора по коронавирусной инфекции, успешный опыт которого потом стали тиражировать. Встреча российских врачей с главой государства состоялась в режиме видеоконференцсвязи 20 июня.

«В целом сработали со знаком качества. Причём со знаком хорошего качества», — оценил Владимир Путин работу тюменских врачей.

Представитель Роспотребнадзора по Тюменской области сообщил главе государства о том, что в Тюменской области на сегодня отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации. За последнюю неделю идёт снижение заражения коронавирусом практически в полтора раза. При этом показатель заболеваемости COVID-19 в Тюменской области ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу, и ниже, чем в среднем по стране.