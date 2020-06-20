Балашиха, Московская область, , 22:08 — REGNUM Новый кинопаркинг в подмосковной Балашихе открылся на базе торгового центра «Глобус». Кинопоказы, как и в других новых автокинотеатрах региона, проводят в 21.45, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начался второй фильм Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первый ряд в кинопаркинговом зале Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зрители занимают места заранее перед экраном Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Балашихе кинопоказы проводят по пятницам, субботам и воскресеньям. Демонстрируют по две картины. Первыми в эти выходные дни стали ленты «Садко» и «Побег из Шоушенка».

Юные зрители перед сеансом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Большой экран для изображения и частота 99.8 на радио для звука Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На волне ажиотажа зрители стараются приехать заранее, чтобы занять максимально удобные места. Из-за жаркой погоды многие машины открыты, несмотря на сезон комаров.

После первого сеанса — показа «Садко» — часть зрителей, среди которых были семьи с детьми, уехали. Однако на их места быстро встали новые машины. В целом, новый кинопаркинг явно пользуется популярностью.

Кинопаркинг Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на открытие кинопаркингов в Подмосковье собралось 1680 автомашин со зрителями.

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