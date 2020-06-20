Балашиха, Московская область, 20 июня 2020, 22:08 — REGNUM Новый кинопаркинг в подмосковной Балашихе открылся на базе торгового центра «Глобус». Кинопоказы, как и в других новых автокинотеатрах региона, проводят в 21.45, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начался второй фильм
Начался второй фильм
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый ряд в кинопаркинговом зале
Первый ряд в кинопаркинговом зале
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители занимают места заранее перед экраном
Зрители занимают места заранее перед экраном
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Балашихе кинопоказы проводят по пятницам, субботам и воскресеньям. Демонстрируют по две картины. Первыми в эти выходные дни стали ленты «Садко» и «Побег из Шоушенка».

Заграждение кинопаркинга сделано из деревянных складских поддонов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Звук фильмов передается на частоте радио 99.8
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители приготовились к киносеансу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юные зрители перед сеансом
Юные зрители перед сеансом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Большой экран для изображения и частота 99.8 на радио для звука
Большой экран для изображения и частота 99.8 на радио для звука
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На волне ажиотажа зрители стараются приехать заранее, чтобы занять максимально удобные места. Из-за жаркой погоды многие машины открыты, несмотря на сезон комаров.

Первый фильм для детей российского производства
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители общаются перед сеансом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аппаратура установлена в автомобиле в последнем ряду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители без автомобиля также могут смотреть фильм
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прохожие становятся зрителями смотрят кино и слушают через мобильные утсройста
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автомобили на кинопаркинге
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

После первого сеанса — показа «Садко» — часть зрителей, среди которых были семьи с детьми, уехали. Однако на их места быстро встали новые машины. В целом, новый кинопаркинг явно пользуется популярностью.

Кинопаркинг
Кинопаркинг
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на открытие кинопаркингов в Подмосковье собралось 1680 автомашин со зрителями.

Первый фильм «Садко»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Большой экран и автопарковка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Начался второй фильм
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье на открытие кинопаркингов приехали на 1680 автомобилях