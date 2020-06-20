Архангельск, , 14:15 — REGNUM Число зараженных коронавирусом в Архангельской области за сутки выросло на 129 — общее число пациентов с опасной инфекцией достигло 4524. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Основная часть новых случаев заражения выявлена в Северодвинске (57) и Архангельске (51). SARS-CoV-2 обнаружен у пяти жителей Вельского района, четыре случая выявлены в Мезенском, три — в Мирном, по два — в Виноградовском и Приморском, по одному — в Коряжме, Новодвинске, Плесецком, Пинежском и Верхнетоемском районах.

За сутки число выздоровевших от COVID-19 в регионе выросло на 148 человек и достигло 1660.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области COVID-19 официально признан причиной смерти четырех человек. Однако число скончавшихся, у которых была обнаружена новая коронавирусная инфекция, значительно больше. По последним данным, на рассмотрении спецкомиссии находятся как минимум 36 летальных исходов.