Париж, , 14:15 — REGNUM Здание минздрава залили красной краской, символизирующей кровь, активисты из объединений Attac и Inter-Urgences в столице Франции городе Париже. Об этом 20 июня сказано в заявлении Attac.

Около 08:00 по местному времени 30 активистов альтерглобалистской ассоциации Attac и профсоюзного медицинского объединения Inter-Urgences измазали искусственной кровью фасад здания минздрава Франции. Как пояснили сами активисты, это было сделано в знак протеста против политики государства в сфере здравоохранения.

По мнению активистов, в результате проводившейся в течение долгих лет политики в сфере здравоохранения, работники медицины были вынуждены работать на пределе возможностей. В обмен на крайнюю преданность своему делу, которую проявили медработники в разгар эпидемии, несмотря на нехватку коек, медоборудования и средств защиты, правительство предоставило медикам лишь «медаль, присуждаемую по очень строгим критериям».

Также активисты отметили, что мирная акция протеста медиков в Париже была жёстко разогнана с применением слезоточивого газа. Искусственная кровь, как пояснили активисты, является символом жертвы со стороны тех медиков, которые заплатили своими жизнями за смертельный выбор правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста медиков, которая закончилась беспорядками, спровоцированными примкнувшими к медработникам радикально настроенными молодыми людьми. В ходе беспорядков получили травмы 19 полицейских, было задержано 32 человека.

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