Сана, , 14:24 — REGNUM В Йемене вспыхнули столкновения между правительством, поддерживаемым Саудовской Аравией и Южным переходным советом. Об этом 20 июня сообщает Al Jazeera

Столкновения произошли на Сокотре, когда руководство совета направило туда свои вооруженные силы. О количестве жертв, которые понесли стороны, не сообщается.

Напомним, в апреле 2020 года Южный переходный совет объявил о самоуправлении, обвинив правительство страны в неспособности решить социальные проблемы региона.

Противоречия между прежними союзниками играет на руку хуситам, контролирующим большую часть государства, включая его столицу, город Сана.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.