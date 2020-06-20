Минск, , 13:48 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 20 июня подтверждено 57 936 случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Численность пациентов, выздоровевших от COVID-19, возросла до 36 749 человек, умерших — до 343 человек.

На текущий момент в стране было проведено 842 173 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, суточный прирост числа инфицированных в стране составил 603 случая, за сутки от осложнений заболевания скончались шесть человек, вылечились и были выписаны 1474 пациента.