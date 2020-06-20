Салехард, , 13:02 — REGNUM На Ямале за последние сутки зарегистрировано 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Очаги новых заражений — это город Новый Уренгой, посёлок Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Салехард, Муравленко. А также месторождения под Новым Уренгоем и в надымском районе.

За весь период пандемии в ЯНАО на 20 июня подтверждено 3 966 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровел 1 791 пациент, 25 скончались.