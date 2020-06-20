Амстердам, , 12:52 — REGNUM Экономический консультативный совет при правительстве Нидерландов — Социально-Экономический Совет в докладе о будущем здравоохранения рекомендует властям принять срочные меры по предотвращению нехватки кадров в здравоохранении.

Социально-Экономический Совет опасается, что в будущем в здравоохранении может наступить острая нехватка рабочих рук. В настоящий момент в здравоохранении занято 1,4 миллиона человек. По мнению Совета, к 2040 г. здравоохранению потребуется более двух миллионов сотрудников. В противном случае качество здравоохранения в стране может заметно снизиться.

В докладе содержаться несколько конкретных рекомендаций. Среди них — введение электронных медицинских карт, снижение нагрузки на медперсонал, уменьшение бумажного документооборота и бóльшее внимание профилактике заболеваний.