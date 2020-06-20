Владимир, , 12:40 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 20 июня зарегистрировано 50 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Выписаны после выздоровления были 2169 пациентов, в том числе за 19 июня — 105 человек.

За сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 19 июня обратились 239 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 115 человек. На стационарном лечении находятся 30 пациентов с ОРВИ и 818 — с пневмонией.

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