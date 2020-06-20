Тирасполь, , 12:38 — REGNUM Спустя почти три десятилетия после нападения вооруженных подразделений Молдавии и румынских волонтеров на Приднестровье молдавская сторона по-прежнему отказывается признать свою ответственность за эти трагические события. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин, комментируя 28-летнюю годовщину Бендерской трагедии — нападения молдавских националистов на Бендеры, передает ИА REGNUM.

Политический класс Молдавии, по его словам, до сих пор не смирился с тем, что, вопреки многочисленным ухищрениям, блокаде, искусственным препятствиям, в Приднестровье удалось построить самодостаточное государство с развитой промышленностью и сельским хозяйством, проводящее собственную внешнюю политику. «Многонациональное население Приднестровья являет собой пример культурной полифоничности и при этом сплоченности, где русские, молдаване, украинцы ощущают себя единым целым. Разительный контраст с тем, что происходит в настоящее время в общественной жизни Молдавии», — отметил депутат.

Это, по словам Затулина, не устраивает прорумынские силы Молдавии, которыми блокируются попытки мирного урегулирования проблемы, стагнируется переговорный процесс в формате «5+2». «Даже общая беда — коронавирусная эпидемия, уносящая сотни жизней, — не заставила Кишинёв пойти на конструктивное взаимодействие с Приднестровьем, показавшим, кстати, значительно большую эффективность в борьбе с этой угрозой», — подчеркнул политик.

«Однако это не мешает вице-премьеру по реинтеграции Кристине Лесник фонтанировать надуманными голословными обвинениями в адрес Приднестровья, в частности в том, что приднестровское руководство якобы не справляется с ситуацией и при этом нарушает права человека. Кишинёв тем временем блокирует поставку в Приднестровье жизненно необходимых грузов, в том числе медикаментов. Еще один эпизод долговременной политики Кишинёва в попытке принуждения Приднестровья к реинтеграции», — добавил парламентарий.

«Очевидно, что ни под каким нажимом приднестровский народ не капитулирует. Начало этой традиции положила в том числе героическая оборона Бендер. Светлая память погибшим в боях за независимость Приднестровья, всем жертвам Бендерской трагедии!», — подвел итог Константин Затулин.

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