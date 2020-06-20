Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Инсайдеры выложили в сеть информацию о сеттинге (мир, в котором происходит действие игры) шестой части Battlefield. Об этом 20 июня сообщил портал Comicbook.

Сведения поступили сразу из нескольких источников и, как отмечает издания, они «не очень конкретны». Все инсайдеры подтвердили, что действие Battlefield VI развернётся в наше время. К сожалению, они ничего не рассказали о том, в какой точке земного шара окажутся герои игры.

Ожидается, что релиз Battlefield VI состоится в конце 2021 года. Пятая часть Battlefield вышла 4 сентября 2018 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК.

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