Маскат, , 13:09 — REGNUM В Омане за сутки выявили порядка 900 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 28 тыс. 566.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 128 человек. За сутки скончались три пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 8 млн 765 тыс. человек.