Маскат, 20 июня 2020, 13:09 — REGNUM В Омане за сутки выявили порядка 900 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.
По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 28 тыс. 566.
От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 128 человек. За сутки скончались три пациента.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 8 млн 765 тыс. человек.