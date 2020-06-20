Липецк, , 12:31 — REGNUM В Липецке скончался 57-летний мужчина с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Мужчину лечили от двусторонней пневмонии. Лечение осложнялось наличием у пациента тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности он скончался.

Всего в регионе зарегистрировано 12 летальных случаев среди пациентов с подтверждённым коронавирусом.

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