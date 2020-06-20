Курск, , 12:28 — REGNUM В Курской области к 20 июня было проведено 86 671 исследований материала на COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе, том числе за 19 июня проведено 1606 тестов.

Было также проведено 2428 исследований на антитела к коронавирусу методом ИФА с учетом частных лабораторий.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 352 человек. Снят карантин с 7039 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 157 человек.

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