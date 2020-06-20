Тирасполь, , 12:21 — REGNUM «На постсоветском пространстве Приднестровье первые испытало все ужасы радикальных националистов», — заявил глава представительства Приднестровской Молдавской Республикив Москве Леонид Манаков, комментируя 28-летнюю годовщину Бендерской трагедии — нападения молдавских националистов на Бендеры, передает ИА REGNUM.

В этот день, по его словам, произошла страшная трагедия, виновниками которой являются молдавские националисты, вооруженные бронетехникой, орудиями, которые «несли гибель, изуверство приднестровскому народу».

«Была безвинно пролита кровь. Более 700 человек было убито, полторы тысячи ранены, искалечены. Был причинён колоссальный материальный ущерб, разбиты здания, жилища, фабрики и заводы. Одновременно этот день ознаменован и славой приднестровского народа, российского солдата, офицера, которые бесстрашно приняли на себя удар и защитили наше Отечество. Защитили право говорить на родном языке, хранить традиции, завещанные нашими отцами и дедами, жить в мире и согласии», — отметил Манаков.

Он добавил что позже с такими же проявлениями агрессивного национализма столкнулись народы Абхазии, Южной Осетии и други. «Эта же участь постигла и проявляется в других регионах мира по настоящее время», — подчеркнул Леонид Манаков.

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