Курск, , 12:20 — REGNUM В Курской области подтвержден ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

От тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончалась 61-летняя женщина.

Всего в регионе по состоянию на 20 июня зарегистрировано 26 смертей пациентов с коронавирусом.

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