Салехард, 20 июня 2020, 12:18 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки скончались три пациента с COVID-19. Об этом сообщила 20 июня руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Она отметила, что у всех троих пациентов при госпитализации была диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония, которая в процессе заболевания осложнялась дыхательной недостаточностью. У каждого из них были сопутствующие хронические заболевания — сахарный диабет, гипертония и другие.
С начала пандемии в ЯНАО на 20 июня зарегистрировано 25 летальных случаев пациентов с COVID-19.