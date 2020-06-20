Салехард, , 12:18 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки скончались три пациента с COVID-19. Об этом сообщила 20 июня руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

«С большим сожалением сообщаем о трёх летальных случаях пациентов Новоуренгойской больницы, у которых была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Это мужчина 58 лет, женщины 65 и 62 лет», — прокомментировала руководитель штаба.

Она отметила, что у всех троих пациентов при госпитализации была диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония, которая в процессе заболевания осложнялась дыхательной недостаточностью. У каждого из них были сопутствующие хронические заболевания — сахарный диабет, гипертония и другие.

С начала пандемии в ЯНАО на 20 июня зарегистрировано 25 летальных случаев пациентов с COVID-19.