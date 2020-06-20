Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM При работе в интернете у пользователя на экране появляется мошенническая реклама от сайта, имитирующего сайт «Госуслуг», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Реклама сообщает, что гражданину начислена компенсационная выплата в размере 200 тысяч рублей, для получения не нужно подавать заявлений, достаточно прямо сейчас нажать на объявление. Зачисление будет мгновенным на карту пользователя. При нажатии на кнопку PrintScreen реклама сразу исчезает.

Будьте внимательны при появлении подобных реклам. Компенсационной выплаты в таком крупном размере не существует. Если реклама якобы от государственного сайта обещает вам эту или любую другую сумму, которая мгновенно зачислится на вашу карту, не верьте. В лучшем случае вы «подцепите» вирус, в худшем — введете номер своей карты, и дальнейшее для мошенников — дело техники. С помощью подобных методов похищаются миллиарды рублей. По вопросам получения выплат и пособий от государства обращайтесь в МФЦ, ПФР, а также на сайт «Госуслуги», убедившись, что это тот самый сайт, а не подделка под него, созданная с целью выманить ваши данные.