Астрахань, , 12:14 — REGNUM В Астраханской области 20 июня подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3158 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 479 человек. За весь период 2053 человека выздоровели и были выписаны, 27 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3296 человек, 7582 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции с оставил 0,79.

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