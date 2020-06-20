20 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 13:51 — REGNUM В России всегда, кроме эпох революций, с яркими людьми было нехорошо. И сейчас общество нивелирует их в интересах «стабильности». Но одно дело стабильность на макроуровне, другое — стабильность везде, до последнего двора. Первое нужно всем, второе — только проворовавшейся управляющей компании. Нужна система поддержки умных, талантливых, ярких — но не предпринимателей.

Хвост кита занявший первое место на архангельском арт-фестивале «Тайбола». Автор Алена Валькова Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой

Гранты — это сложные заявки и один процент от талантливых людей. При нивелирующем, но более умном СССР конкурсы были везде, с лифтами наверх для победителей. Сейчас конкурсы есть там, где большие деньги. Нет денег — нет конкурсов.

Самое полезное, что может сделать президент РФ В. Путин, архангельский губернатор А. Цыбульский и его коллеги из других регионов, мэр Архангельска И. Годзиш и его коллеги из других городов, и глава поселения Иван Иванович Иванов — создать по отраслям культуры, искусства, науки и производства систему конкурсов, выталкивающих «из болота» людей, способных осветить окрестности.

Арт-фестиваль «Тайбола» Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой

Алена Валькова живет в Пинеге, на улице Кудрина. Не министра финансов, а красного комбрига, которого за обман или военную хитрость в 1919 году растерзали его солдаты. Вокруг небольшого родительского домика звери и птицы из веток ивы — пара журавлей, пара псов, сова, конь, девочка с котом и огромная медведица. 4 года назад Алена решила прополоть за домом заросший березой пустырь. Под рукой оказалось несколько охапок ветвей. Решила сделать из веток коня — получилось. Сказочных персонажей Алена делать не хочет — только животных. Через 2 года за забором выстроился зоопарк, но хотелось сделать очень большого зверя.

Дом в Пинеге, где живут звери из веток ивы Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой

Прочитав о архангельском арт-фестивале «Тайбола» решила попробовать сделать кита, точнее его хвост. Как если бы кит ныряет в прибрежный песок.

Алена приехала с папой и запасами ивовых веток, и за несколько дней и ночей сделала что хотела. Кит занял первое место. У Алены открылась новая Вселенная — Тайбола так делает с людьми.

Плетеные псы во дворе дома в Пинеге © ИА REGNUM

Алена Валькова: «Это был очень сильный эмоциональный взрыв. На Тайболе фигуры сжигают, я была к этому готова. Когда уехала, думала что вот вот от кита избавятся. Но не избавлялись. Фотографии отправляли, что стоит. Думала, что унесет половодьем весной, что кита все равно не будет. Потом появились вы (Владимир Станулевич — прим. автора)».

Автор статьи любишийся в медведицу Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой

Я был на Тайболе, видел хвост кита. Кит понравился — никаких цепляющих излишеств. Стильный. Потом в Пинеге случайно узнал, что «здесь живет девушка, сделавшая кита». Узнать дом было легко — за забором сидели, стояли и лежали плетеные звери.

Хвост кита занявший первое место на архангельском арт-фестивале «Тайбола». Автор Алена Валькова Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой

Яркие люди в Архангельской области стараются не выделяться. Алену надо было вывести на простор — сделать это мог тогдашний губернатор Игорь Орлов. После Пинеги пришел к нему на прием и показал фотографии тайбольского кита и всего, что делает девушка. Он попросил областного министра культуры В. Яничек найти Алену и подыскать для кита место.

Алена Валькова: «И вдруг звонит Вероника Яничек, а я не отвечаю, сижу в Голубино. Она пишет смс: «Алена! Ответь пожалуйста — я министр культуры Архангельской области. Ты не против, что кита отвезут в Холмогоры? Поможешь его отреставрировать если повредят?». Мы поговорили, и минут через 10 «ВКонтакте» мне пишут: «Алена! Хвост сожгли». Только-только крылья выросли, появилась надежда, и все оборвалось. Позвонила маме и пошла плакать.

По образованию я ландшафтный дизайнер. В детстве всегда что-то мастерила. Кукол обрядовых, старинных. Считается, что их нужно делать без иголок, ниток и лица. Если с лицом, в них вселяется душа, и она может быть плохой. Нечисть вселяется. Куклой играли некоторое время и потом сжигали. Она же оберег и принимает на себя сглазы и негативную информацию.

Безглазый медвежонок Алены Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой

У меня бывает — задумываю кого-то сделать, и этот зверь появляется — я так увидела своего медведя. Вышел на дорогу и встал на задние лапы. Журавлей видела, когда собиралась делать журавлей.

Ива заготавливаю осенью, зимой, весной. Не пользуюсь летней — ветки высыхают и становятся хрупкими. Большие фигуры хочу делать, но нет безопасной площадки, где их посадить. Хотелось бы повторить кита. В мечтах свой парк — жила бы там, проводила мастер классы, делала новых плетенышей.

Алена Валькова и ее «плетеныши» Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой

Кое-что делаю из металла — пока секрет. Делала дракона и ворона — мрачные и серьезные получаются. Скоро куплю сварочный аппарат.

Алена Валькова с дракончиком из проволоки Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой

Больше всего заплатили за 1,5-метровый хвост кита для Мурманска — 15 000 рублей. Его делала неделю, в основном ночами. Хвост трески помогала делать на фестиваль «Таврида». Делал Илья Кузубов и Саша Менухов, а я им помогала.

Самая любимая фигура? Все любимые, всех люблю. Это же мной сделанные, мои дети.