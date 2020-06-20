Москва, , 12:10 — REGNUM На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы, который приурочен к 75-летней годовщине Победы Советского Союза над нацисткой Германией. Об этом 20 июня сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Сегодня на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в данной репетиции принимали участие пешие расчеты парада, колонна военной техники и предназначенная для этого авиация.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что крымские ветераны Великой Отечественной войны будут присутствовать на параде в Симферополе.