Владимир, , 12:05 — REGNUM Во Владимирской области 20 июня подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них десять случаев выявлено в Вязниках, по девять — в Собинке и Владимире, по шесть — в Юрьев-Польском и Коврове, пять — в Гусь-Хрустальном, четыре — в Александрове, три — в Петушках, два — в Гороховце и один — в Радужном.

Всего в области зарегистрировано 3850 носителей вируса: 753 — во Владимире, 606 — в Гусь-Хрустальном, 485 — в Петушках, 344 — в Муроме, 319 — в Александрове, 267 — в Коврове, 206 — в Собинке, 164 — в Юрьеве-Польском, 137 — в Кольчугино, 110 — в Судогде, 104 — в Вязниках, 97 — в Киржаче, 74 — в Меленках, 65 — в Суздале, 52 — в Камешково, 28 — в Радужном, 26 — в Красной Горбатке, 13 — в Гороховце.

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