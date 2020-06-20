Тверь, , 11:52 — REGNUM 107 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выписаны с выздоровлением за минувшие сутки в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Ситуация с распространением коронавируса в Тверской области на 20 июня Пресс-служба правительства Тверской области

«По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 107 человек», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего в Тверской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 3068 человек, 1955 пациентов уже выписаны с выздоровлением. 57 человек скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания. В регионе проведено уже более 100 тыс. исследований на коронавирус, за сутки обследованы 2175 человек.

Добавим, что с 20 июня в Тверской области снят ряд ограничений, которые были введены ещё в марте. Так, разрешена работа летних площадок кафе и ресторанов, разрешены спортивные тренировки. Также снимаются введенные ранее ограничения на въезд на территории городов Конаково и Удомля, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный.