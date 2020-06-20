Липецк, , 11:51 — REGNUM В Липецкой области 20 июня подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего на территории Липецкой области выявлено 3337 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

За весь период наблюдения 1636 человек были выписаны после курса лечения. 11 человек скончались.

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