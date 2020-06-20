Пермь, , 11:48 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 20 июня, от коронавирусной инфекции скончались четыре пациента, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Умерли пациенты в возрасте 33, 60, 67 и 70 лет. У 33-летнего мужчины и 67-летней женщины коронавирус подтвержден посмертно.

С начала пандемии в регионе скончались 110 человек, зараженных коронавирусом: 68 — от COVID-19, от сопутствующих заболеваний — 42 пациента.

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