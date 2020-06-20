Могилёв, Белоруссия, , 12:07 — REGNUM Граждане Белоруссии не пропустят на своей земле фашизм, ненависть под знаменами демократии, заявил 20 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области, которая проходит в деревне Борки Кировского района, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, никогда не забудется, как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком. Глава белорусского государства отметил, что после падения режима Гитлера идеи фашизма не ушли в прошлое.

Эти идеи, как отметил белорусский лидер, живут в тех, кто называет празднование Дня Победы «победобесием», разрушает памятники воинам-освободителям, героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике. Это, по словам Лукашенко, говорит о том, что мир не извлек уроки, а отдельные правительства и государства, как и накануне Великой Отечественной Войны, не замечают и даже порой поощряют проявления радикализма и открытого терроризма в обществе.

«Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят. Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни», — заявил он.

Глава постсоветской республики также заявил, что ребенок, который в сознательном возрасте посетит хотя бы раз в жизни белорусский мемориал с похожей историей, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.

Лукашенко отметил, что новые поколения белорусов «мы будем растить», передавая память не только о подвигах предков, но и о боли, которая сделала сильнее белорусский народ, научила беречь мир и спокойствие.

«Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида. Пусть символы мемориального комплекса в деревне Борки пронесут эту правду через века», — подчеркнул Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко заявил, что никому не будет дозволено предать, сломать и уничтожить создаваемое в стране 25 лет.