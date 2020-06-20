Багдад, , 12:02 — REGNUM Военнослужащий Турции погиб на севере Ирака во время агрессии против Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 20 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Солдат получил ранение во время столкновения с повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РПК), он был экстренно госпитализирован, но позднее скончался от полученных ран.

Напомним, 15 июня вооруженные силы Турции приступили к операции «Коготь орла», направленной против РПК в Ираке. Официальный Багдад назвал интервенцию провокацией, осудив нарушение суверенитета страны.