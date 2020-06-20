Волгоград, , 11:45 — REGNUM Личность подозреваемого в убийстве студента-иностранца в Волгограде установили в СУ СКР по Волгоградской области, сообщили 20 июня в пресс-службе ведомства. Молодой человек объявлен в федеральный розыск.

Как отметили в СК, личность подозреваемого установлена, в том числе, благодаря «активной гражданской позиции горожан». Известно, что это житель Советского района Волгограда 1998 года рождения. Он объявлен в федеральный розыск, на его поиски ориентированы сотрудники органов внутренних дел.

Тело 17-летнего гражданина Азербайджана, который учился на первом курсе медицинского вуза Волгограда, было обнаружено ночью 13 июня. Мобильный телефон, а также портмоне с банковскими картами и наличными деньгам нападавший не забрал.

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