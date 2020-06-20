Мурманск, , 11:41 — REGNUM В Мурманской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки опасная инфекция была подтверждена у 66 человек, большая часть из них — жители областного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

По данным штаба, 47 новых зараженных выявили в Мурманске, по пять — в Кольском и Печенгском районах, по три — в Апатитах и Североморске, два в Мончегорске и один в Кировске.

Общее число зараженных с начала эпидемии выросло в регионе до 4346, из них 3020 человек уже выздоровели, 9 — скончались.