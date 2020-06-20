Тверь, , 11:41 — REGNUM Работа летних кафе, посещение музеев и тренировки на свежем воздухе разрешены в Тверской области с 20 июня. Постановление об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе, подписал 19 июня губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

Так, с 20 июня разрешено проведение физкультурных и тренировочных занятий на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и обеспечения расстояния между занимающимися не менее пяти метров, а также посещение спортивных площадок на открытом воздухе. Также разрешено проведение тренировок для спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и Тверской области и профессиональных спортивных клубов на спортивных площадка и в спортивных залах и сооружениях.

Разрешена работа музеев — пока разрешены индивидуальные посещения или экскурсионными группами не более пяти человек при условии обеспечения социальной дистанции не менее двух метров. При этом объекты общепита внутри зданий музеев работать не должны. Возобновляется также проведение пешеходных экскурсий по городу и в парковых зонах музеев группами численностью не более десяти человек также при обеспечения расстояния между людьми не менее двух метров.

С 20 июня в Тверской области разрешено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах загородного типа с коттеджным размещением, в которых предоставляются услуги по временному проживанию граждан, а также в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, санаториях.

«При этом на территории этих объектов не должны проводиться развлекательные и спортивные массовые мероприятия, а услуги общественного питания должны оказываться исключительно в помещениях, предназначенных для проживания», — уточнили в пресс-службе.

Разрешена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и других предприятий (объектов) общественного питания — однако гостей можно принимать лишь на открытых верандах, расстояние между столами не должно быть менее двух метров.

Также разрешается деятельность объектов розничной торговли, расположенных в сельской местности и административных центрах муниципальных районов, городских и муниципальных округов Тверской области с численностью жителей до 20 тысяч человек.

Все объекты должны соблюдать санитарные требования, сотрудники должны проходить ежедневную термометрию с обязательным отстранением от работы людей с повышенной температурой тела или другими признаками инфекционного заболевания. В обязательном порядке сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты. Обязательна также дезинфекция помещений и наличие дезинфицирующих средств для использования посетителями при входе в соответствующий объект.

С 08:00 20 июня также сняты ограничения на въезд на территории городов Конаково и Удомля, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный.