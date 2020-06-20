Тула, , 12:01 — REGNUM Появившаяся в мае на своем рабочем месте в прозрачном защитном костюме и бикини медсестра из Тульской области Надежда Жукова стала моделью одного российских спортивных брендов. Об этом 19 июня сообщили «Вести».

"Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с COVID-19», — отметили представители бренда, пригласившие девушку поучаствовать в фотосессии.

Также в компании по производству спортивной одежды отметили, что данная фотосессия была посвящена предстоящему 21 июня дню медика в России, так как медсестра из Тульской области стала «одним из символов «эры коронавируса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23-летняя Надежда Жукова стала известной после того, как в мае текущего года в интернет попали ее снимки, на которых она была запечатлена на своем рабочем месте в купальном костюме, надетом под прозрачный защитный костюм. Сама девушка объяснила такой свой поступок жаркой погодой и неудобством работы в таких условиях в одежде и защитном костюме.